Гибель жителей рядом с КПП «Еленовка» Киев хочет переложить на защитников Донбасса

12 Март 19:04 2019-03-12T19:04:08+03:00

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- Силами специальных операций ВСУ спланирована пропагандистская акция по обвинению руководства ДНР и командования Народной милиции в трагедии, происшедшей 23 февраля в районе КПВВ «Еленовка», - заявил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов. - Тогда на мине, заложенной украинскими диверсантами, подорвался гражданский автомобиль, следовавший в Донецк с территории, подконтрольной ВСУ. В результате погибли двое граждан ДНР и еще один получил ранения.

Безсонов сообщил, что начальник штаба ООС генерал-майор Ковальчук поставил задачу сводной группе 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ подготовить фейковый материал. Уже создан видеоролик с использованием фрагментов записей с места инцидента. В нем на основе искаженных фактов и вырванных из контекста фразах руководства республики делаются ложные выводы о якобы причастности к трагедии Народной милиции ДНР.

- Подготовленную дезинформацию планируется использовать 13 марта для оказания информационно-психологического воздействия на представителей ОБСЕ в ходе встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, а также для размещения в украинских СМИ, - отметил начальник пресс-службы УНМ ДНР.

Данный пример является не единичным случаем.

- В качестве примера можно привести факт подрыва 23 апреля 2017 года автомобиля СММ ОБСЕ в районе украинского села Пришиб, в результате которого один представитель миссии погиб и один получил ранение. – рассказал Безсонов. - Тогда с целью ухода от ответственности Киев также пытался переложить на Народную милицию ЛНР ответственность за совершенное диверсантами ВСУ преступление. Однако неопровержимые доказательства, найденные на месте преступления, не позволили украинским пропагандистам этого сделать.

Уже в этом году украинские диверсанты совершили несколько резонансных террористических актов. Так, 1 января была подорвана железобетонная опора моста в Пролетарском районе Донецка, а 18 февраля сработали 3 взрывных устройства на бульваре Пушкина и на улице Кобозева. Последствия этих диверсий были зафиксированы миссией ОБСЕ. Виновники этих преступлений известны. Как и в случае с подрывом автомобиля в районе Еленовки они носят военную форму ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU