2019-03-12T16:33:14+03:00
Политика

Рядом с Донецком двое солдат ВСУ подорвались на своей гранате

Происшествие случилось во время учений из-за грубого нарушения требований безопасности [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На занятиях в украинской армии часто нарушают требования безопасности. Фото: facebook.com/pressjfo.newsНа занятиях в украинской армии часто нарушают требования безопасности. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Два украинских силовика погибли от взрыва гранаты на учениях, которые проходили у села Невельское к западу от Донецка. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Во время занятия по метанию боевых гранат РГД-5 в районе села Невельское командир грубо нарушил требования безопасности, допустив на рубеж метания сразу двух своих подчиненных, один из которых при выполнении упражнения уронил гранату в окоп, –сообщил сегодня начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - От взрыва двое военнослужащих украинской армии получили осколочные ранения несовместимые с жизнью, а руководитель занятия – лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ — в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь.

Кстати, 14 февраля трое украинских военных погибли в результате взрыва миномета, когда вели огонь по Горловке.

Начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов представил сводку событий на линии соприкосновения.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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