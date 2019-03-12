Рядом с Донецком двое солдат ВСУ подорвались на своей гранате

12 Март 16:33 2019-03-12T16:33:14+03:00

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Два украинских силовика погибли от взрыва гранаты на учениях, которые проходили у села Невельское к западу от Донецка. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Во время занятия по метанию боевых гранат РГД-5 в районе села Невельское командир грубо нарушил требования безопасности, допустив на рубеж метания сразу двух своих подчиненных, один из которых при выполнении упражнения уронил гранату в окоп, –сообщил сегодня начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - От взрыва двое военнослужащих украинской армии получили осколочные ранения несовместимые с жизнью, а руководитель занятия – лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ — в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь.

Кстати, 14 февраля трое украинских военных погибли в результате взрыва миномета, когда вели огонь по Горловке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/696733" frameborder="0"></iframe> Начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов представил сводку событий на линии соприкосновения.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU