780 жителей региона получат из фонда «Единый Донбасс» более 26 миллионов рублей
Общественная организация «Фонд «Единый Донбасс» с начала 2019 года одобрила выплаты более чем на 26,5 млн рублей материальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель фонда Олег Балыкин.
- За пять заседаний, которые состоялись в 2019 году, комиссией фонда рассмотрено 2 435 заявлений, из них одобренных 780 на общую сумму 26 миллионов 505 тысяч рублей, – отметил Балыкин.
Он уточнил, что за все время работы фонда, выплачено свыше 274 миллионов рублей 7 649 заявителям.
Фонд «Единый Донбасс» был создан два года назад - в марте 2017 года в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Цель организации – помогать людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Помощь могут получить жители ДНР и подконтрольной Украине территории. Список документов можно узнать на сайте организации.
ИСТОЧНИК KP.RU