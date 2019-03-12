780 жителей региона получат из фонда «Единый Донбасс» более 26 миллионов рублей

12 Март 15:29 2019-03-12T15:33:49+03:00

Выплаты на такую сумму были одобрены с начала 2019 года

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Общественная организация «Фонд «Единый Донбасс» с начала 2019 года одобрила выплаты более чем на 26,5 млн рублей материальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель фонда Олег Балыкин.

- За пять заседаний, которые состоялись в 2019 году, комиссией фонда рассмотрено 2 435 заявлений, из них одобренных 780 на общую сумму 26 миллионов 505 тысяч рублей, – отметил Балыкин.

Он уточнил, что за все время работы фонда, выплачено свыше 274 миллионов рублей 7 649 заявителям.

Фонд «Единый Донбасс» был создан два года назад - в марте 2017 года в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Цель организации – помогать людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Помощь могут получить жители ДНР и подконтрольной Украине территории. Список документов можно узнать на сайте организации.

ИСТОЧНИК KP.RU