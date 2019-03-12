В Донецке спасатели вытащили из пруда упавшего с моста горожанина

12 Март 14:40 2019-03-12T14:40:59+03:00

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В воскресенье, 10 марта, дончане с размахом отпраздновали в парке имени Щербакова проводы зимы. На гуляния пришли десятки тысяч горожан. Праздник удался на славу и обошелся без происшествий. А вот на следующий день спасателям МЧС пришлось в срочном порядке выезжать к мосту, который соединяет центр города с парком.

Выяснилось, что 41-летний мужчина упал с моста в городской пруд. Тонкий лед не выдержал, и дончанин оказался в воде. На выручку ему поспешили находившиеся рядом горожане. С помощью веревки они помогли пострадавшему выбраться на лед. Но до берега было 80 метров, и идти (или даже ползти) по тонкой корке льда было рискованно. К этому моменту приехали спасатели МЧС. С помощью специального троса им удалось эвакуировать на берег дончанина. А там пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ДНР.

Кстати, 6 марта сотрудники МЧС пришли на выручку двум горожанам, которые в Кальмиусе спасли тонувшего рыбака. Мужчины вытащили его на лед, но сами оказались в воде.

Тем временем, 11 марта спасателям пришлось выполнять менее приятную миссию. В реке Крынка в поселке Нижняя Крынка Макеевки они извлекли из воды тело мужчины, 1936 года рождения, и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU