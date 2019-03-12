2019-03-12T14:38:56+03:00
Политика

В ДНР расчищены дороги государственного и местного значения

Об этом сообщили в министерстве транспорта Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: smdnr.ruФото: smdnr.ru
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На уборку асфальтобетонного покрытия дорог государственного и местного значения Донецкой Народной Республики у сотрудников предприятия «Автодор» ушла целая неделя.

Расчистка проезжей части и обрезка поросли, которая угрожает безопасности движения шла с 4 по 11 марта. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

- Специалистами ГП «Автодор» была произведена уборка мусора на площади 86 тыс. кв. м (на участках автодорог «ДонецкНовоазовск–Седово» и «ЗнаменкаЛуганск–Изварино»), - говорится в сообщении ведомства. - Очистка проезжей части от наносного мусора и очистка вручную заездных карманов общей площадью более тысячи кв. м отдельных участков дорог государственного и местного значения: «ЕнакиевоШахтерскАмвросиевка», «Старобельск–Луганск–Донецк», «Енакиево–Харцызск», «от /Н-21/–Мануйловка–Дмитровка».

Также дорожники выполнили вырубку поросли на площади 300 кв. м, обрезку веток, угрожающих безопасности движения на основных магистралях Республики.

- Кроме того, в рамках эксплуатационного содержания работники предприятия осуществляли контрольный осмотр участков автомобильных дорог государственного и местного значения «Славянск–Донецк–Мариуполь», «Еленовка–Докучаевск», «Доля–Еленовка» общей протяженностью более 70 километров, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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