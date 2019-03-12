2019-03-12T14:27:53+03:00
Политика

В ДНР зарегистрировано больше 300 тысяч автомобилей

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: i-don.ruФото: i-don.ru
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Обязательную регистрацию в МРЭО ГАИ ДНР уже прошли больше трехсот тысяч автомобилей. Все эти транспортные средства должны эксплуатироваться на территории Республики с регистрационными документами и номерными знаками государственного образца. Об этом сообщили в полиции.

- Призываем автомобилистов соблюдать действующее законодательство и обращает внимание на то, что за управление транспортным средством, не прошедшим обязательную регистрацию, предусмотрен штраф в сумме от 340 до 510 рублей, при этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку, - обратились в Госавтоинспекции.

В ДНР зарегистрировано больше 300 000 авто.

Адреса МРЭО ГАИ МВД ДНР:

- МРЭО по обслуживанию г. Донецк - г. Донецк, ул. Таганрогская, 19; МРЭО № 2 ул. Патриса Лумумбы, 20;

- МРЭО по обслуживанию г. Макеевка, г. Харцызск, г. Ясиноватая и Ясиноватского района - г. Макеевка, ул. Фонтанная, 44;

- МРЭО по обслуживанию г. Торез, г. Шахтерск, г. Снежное, Шахтерского и Амвросиевского районов - г. Шахтерск, ул. Ленина, 83;

- МРЭО по обслуживанию г. Дебальцево, г. Углегорск, г. Енакиево, г. Ждановка, г. Кировское - г. Енакиево, пр. Горняков, 55;

- МРЭО по обслуживанию г. Горловка - г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 55;

- МРЭО по обслуживанию Старобешевского, Тельмановского, Новоазовского районов, г. Докучаевск, пгт. Еленовка - пгт. Старобешево, ул. Школьная, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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