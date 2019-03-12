В ДНР пройдут соревнования по гиревому спорту

12 Март 14:13 2019-03-12T14:13:35+03:00

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В министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики сообщили, что 19 марта в ДНР пройдут финальные состязания второй универсиады по гиревому спорту.

- В состязаниях примут участие студенты высших учебных заведений Донецкой Народной Республики, - говорится в сообщении спортивного ведомства.

Соревнования будут как личные, так и коллективные. Состав команды – 7 человек. Согласно регламенту проведения турнира спортсмены будут соревноваться в одном упражнении - рывок 24 килограммовой гири. На выполнения упражнения дается 10 минут.

- В соревнованиях примут участие спортсмены весовых категорий 63, 68, 73, 78, 85, 95 и свыше 95 килограммов, - сообщают в минспорта.

Победители и призеры будут награждаться кубками, грамотами и медалями.

- Соревнования пройдут в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, - отметили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU