12 марта в ДНР стартует трехмесячная акция «Пушкин и музыка»

12 Март 14:02 2019-03-12T14:02:45+03:00

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Сегодня в концертном зале донецкой филармонии будет дан старт трехмесячной культурно-просветительской акции «Пушкин и музыка». Об этом сообщила начальник отдела искусств и международных отношений министерства культуры ДНР Наталья Камынина.

- Акция «Пушкин и музыка» проводится в целях популяризации русского слова, музыкального и литературного наследия нашего народа, - рассказывает она. - В течение 3 месяцев – марта, апреля и мая - запланировано проведение концертных программ культурно-просветительской направленности, которые пройдут в 43-х населённых пунктах нашей Республики. Вход на все мероприятия акции свободный.

Для самых юных зрителей подготовлена увлекательная музыкально-литературная программа «Сказки Пушкина».

- Более взрослой аудитории будут предложены программы лирической поэзии, русского романса, музыкальных иллюстраций к произведениям Александра Сергеевича Пушкина и многие другие, - сообщила Камынина.

ИСТОЧНИК KP.RU