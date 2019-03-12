2019-03-12T13:46:19+03:00
Происшествия

Двое горняков получили травмы в макеевских шахтах

Об этом сообщили в МЧС ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Аварии произошли на шахтах «Калиновская-Восточная» и «Щегловская-Глубокая»Аварии произошли на шахтах «Калиновская-Восточная» и «Щегловская-Глубокая»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сразу на двух шахтах в Макеевке произошло ЧП. На каждом из предприятий травмированы горняки. Двое пострадавших шахтеров госпитализировали. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным происшествиям Донецкой Народной Республики.

- В Макеевке на шахтах «Калиновская-Восточная» и «Щегловская-Глубокая» травмировались двое шахтёров, пострадавших госпитализировали в больницу, - говорится в сообщении.

На шахте «Калиновская-Восточная» произошел обвал породы.

- Во время проведения работ по чистке ленточного конвейера выпавшим куском породы получил травму головы крепильщик 1989 года рождения. Спасатели оказали пострадавшему горняку медицинскую помощь и транспортировали его в удовлетворительном состоянии в больницу, - рассказали в МЧС.

А на «Щегловской-Глубокой» на горняка упал кусок металлической балки.

- Во время проведения работ в пресс-камере упал кусок металлической балки, в результате чего получил травму ноги крепильщик участка 1991 года рождения, - говорят спасатели. - Шахтёру оказали первую медпомощь и госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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