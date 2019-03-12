ОБСЕ: Украинские военные разместили девять гаубиц «Гвоздика» у Новоайдара

12 Март 13:25 2019-03-12T13:25:49+03:00

Вооружение находится в 30 километрах от линии разграничения

Изменить размер текста: A A

Вооруженные формирования Украины разместили тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения на Луганщине. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Вблизи Новоайдара наблюдатели ОБСЕ зафиксировали девять самоходных гаубиц «Гвоздика» калибром 122 миллиметра, - говорится в отчете международных наблюдателей.

Украинская армия разместила вооружение в двое ближе, чем положено по договоренностям об отведении техники.

- Вооружение находится примерно в 30 километрах от линии разграничения, а по договорённостям об отведении техники артиллерийские системы калибром более 100 миллиметров должны находиться на расстоянии 50 километров от линии разграничения, - сообщили в ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU