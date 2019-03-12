Переселенцы из Донецка предпочитают регистрироваться в Мариуполе, Волновахе и Краматорске
В Донецкой областной военно-гражданской администрации сообщили, что в области по состоянию на 7 марта зарегистрировано 486 306 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из ДНР. Большинство из них пенсионеры (304 367 человек), детей – 63 518, жителей трудоспособного возраста – 101 284, инвалидов – 17 137.
Больше всего переселенцев в Мариуполе – 96 158 человек. Далее следуют:
- Волновахский район – 50 391;
- Краматорск – 47 566;
- Славянск – 34 804;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 094;
- Константиновка – 22 156;
- Марьинский район – 19 150;
- Славянский район – 18 320;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 411;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 659.
ИСТОЧНИК KP.RU