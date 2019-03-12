Переселенцы из Донецка предпочитают регистрироваться в Мариуполе, Волновахе и Краматорске

12 Март 12:59 2019-03-12T12:59:07+03:00

Большинство переселенцев - люди пожилого возраста, которые зарегистрировались из-за украинской пенсии. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Почти полмиллиона жителей ДНР оформились в Донецкой области в качестве внутренне перемещенных лиц

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В Донецкой областной военно-гражданской администрации сообщили, что в области по состоянию на 7 марта зарегистрировано 486 306 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из ДНР. Большинство из них пенсионеры (304 367 человек), детей – 63 518, жителей трудоспособного возраста – 101 284, инвалидов – 17 137.

Больше всего переселенцев в Мариуполе – 96 158 человек. Далее следуют:

- Волновахский район – 50 391;

- Краматорск – 47 566;

- Славянск – 34 804;

- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 094;

- Константиновка – 22 156;

- Марьинский район – 19 150;

- Славянский район – 18 320;

- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 411;

- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 659.

ИСТОЧНИК KP.RU