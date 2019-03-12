ВСУ обстреляли Сокольники в ЛНР
После вчерашнего затишья в Луганской Народной Республике, Вооруженные формирования все-таки нарушили режим прекращения огня. В оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что было зафиксировано одно нарушение.
- Обстрелу подвергся район села Сокольники, - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР. - Огонь велся из 82-мм минометов и вооружения БМП.
В тоже время, ВСУ за сутки выпустили 12 боеприпасов по прифронтовым территориям ДНР. Огню подверглись поселок Зайцево и Ясиноватая.
Напомним, что за сутки с 10 по 11 марта в Луганской Народной Республике наступила тишина. Вооружённые формирования Украины, наконец-то, стали выполнять взятые на себя обязательства и прекратили обстреливать территорию Луганской Народной Республики. В минувшие сутки в ЛНР наступила тишина.
Кстати, в ночь с 7 на 8 марта в Донбассе начало действовать очередное перемирие, названное «весенним».
ИСТОЧНИК KP.RU