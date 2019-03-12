24 тысячи жителей остались без воды в одном из городов ДНР

12 Март 11:38 2019-03-12T11:38:17+03:00

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- Двенадцатого марта на пересечении улицы Постышева и переулка Сеченова в Харцызске произошел порыв водопровода диаметром 400 мм. Без водоснабжения остались 24 204 абонента и 25 социальных объектов, — сообщили сегодня в пресс-службе МЧС ДНР.

Сегодня на месте аварии проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Также в МЧС ДНР сообщили, что из-за непогоды в поселке шахты 6/7 в Никитовском районе Горловки произошел обрыв линии электропередачи. Без электроснабжения осталось 530 абонентов.

А селе Саханка Новоазовского района сотрудники МЧС обеспечили электроснабжением социальные объекты. Спасатели республиканского спасательного центра (РСЦ) доставили 3 электрогенератора, подключили и подали напряжение на Саханскую сельскую администрацию, школу, почту и отделение связи, котельную, водонапорную станцию.

ИСТОЧНИК KP.RU