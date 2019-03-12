2019-03-12T10:58:12+03:00
Политика

В Донбассе украинская армия обстреляла Зайцево и Ясиноватую

ВСУ за сутки выпустили 12 боеприпасов по прифронтовым территориям ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В СЦКК не указывают в сводках ведение огня из стрелкового оружия калибром до 12,7 мм.. Фото: facebook.com/pressjfo.newsВ СЦКК не указывают в сводках ведение огня из стрелкового оружия калибром до 12,7 мм.. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Введенное 8 марта «весеннее перемирие» в Донбассе заметно снизило интенсивность обстрелов территорий ДНР и ЛНР. Но долгожданного мира не принесло.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило три раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 12 единиц, - сообщили сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем украинской армии оказались поселок Зайцево на северной окраине Горловки и Ясиноватая. При обстрелах применялись автоматические гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Тем временем, киевские силовики один раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелу подвергся район села Сокольники. Огонь велся из 82-мм минометов и вооружения БМП.

Напомним, что участники Контактной группы в Минске с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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