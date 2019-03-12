2019-03-12T08:52:01+03:00
Политика

Недалеко от Донецка мужчина «просто так» убил пожилых супругов

При задержании злоумышленника полицейские применили оружие
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жестокое убийство стариков произошло в подъезде многоэтажки. Фото: khartsyzsk.ugletele.comЖестокое убийство стариков произошло в подъезде многоэтажки. Фото: khartsyzsk.ugletele.com
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В Харцызске (находится в 25 километрах от Донецка) полицейские задержали злоумышленника, который в подъезде многоквартирного дома с особой жестокостью убил пожилых супругов, 1931 и 1940 годов рождения. Хотя видимых мотивов для такого преступления у 43-летнего подозреваемого не было. Об этом сообщили в пресс-службе Харцызского ГО МВД ДНР.

Невольным свидетелем зверства стала пенсионерка. Мужчина набросился на нее и стал душить. На шум вышел сосед, который, в буквальном смысле слова, спас женщине жизнь. Более того, вызвал скорую помощь и полицию и стал преследовать убийцу.

Прибывшие на место преступления полицейские включились в погоню. Злоумышленник оказал сопротивление и не желал сдаваться. Пришлось применить к нему силу и стрелять в воздух из пистолета.

Свою вину задержанный не признает, ему грозит пожизненное лишение свободы либо смертная казнь. Следствие ведет Харцызская межрайонная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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