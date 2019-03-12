2019-03-12T07:50:24+03:00
Политика

Возле КПП разбилась семья из Донецка, которая возвращалась домой

81-летний водитель не справился с управлением «Волги»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
«Волга» застряла между деревьями. Фото: ГСЧСУ в Донецкой области«Волга» застряла между деревьями. Фото: ГСЧСУ в Донецкой области
Изменить размер текста:

Авария на трассе Мариуполь-Донецк произошла в субботу, 9 марта. Но о ней в пресс-службе полиции Донецкой области сообщили только в понедельник.

- За рулем автомобиля ГАЗ-24 находился 81-летний житель Донецка. Пенсионер вместе с 71-летней женой и 45-летней дочерью ехал из Волновахи на КПВВ «Новотроицкое». Не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. В результате водитель получил легкие телесные повреждения, а его жена и дочь сильно травмировались и были госпитализированы в больницу, – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью бензопилы спилили деревья, между которых находился легковой автомобиль. После этого водитель и пассажиры смогли выбраться из ловушки. Медики «скорой» оказали пострадавшим первую помощь. По счастливой случайности, машина не загорелась. Тогда бы поездка за украинской пенсией закончилась для дончан совсем уж печально.

Впрочем, пожилому водителю теперь надо не только думать о лечении родных людей и ремонте авто, но и объясняться с полицией. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5