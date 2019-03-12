Возле КПП разбилась семья из Донецка, которая возвращалась домой

12 Март 07:50 2019-03-12T07:50:24+03:00

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Авария на трассе Мариуполь-Донецк произошла в субботу, 9 марта. Но о ней в пресс-службе полиции Донецкой области сообщили только в понедельник.

- За рулем автомобиля ГАЗ-24 находился 81-летний житель Донецка. Пенсионер вместе с 71-летней женой и 45-летней дочерью ехал из Волновахи на КПВВ «Новотроицкое». Не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. В результате водитель получил легкие телесные повреждения, а его жена и дочь сильно травмировались и были госпитализированы в больницу, – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью бензопилы спилили деревья, между которых находился легковой автомобиль. После этого водитель и пассажиры смогли выбраться из ловушки. Медики «скорой» оказали пострадавшим первую помощь. По счастливой случайности, машина не загорелась. Тогда бы поездка за украинской пенсией закончилась для дончан совсем уж печально.

Впрочем, пожилому водителю теперь надо не только думать о лечении родных людей и ремонте авто, но и объясняться с полицией. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

ИСТОЧНИК KP.RU