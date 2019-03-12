2019-03-12T06:20:08+03:00
Политика

Погода в Донецке 12 марта: температура до 4 градусов тепла, а вечером ожидается снег

Ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 2-3 метра в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Весь день в Донецке будет пасмурноВесь день в Донецке будет пасмурноФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Во вторник, 12 марта, облачная погода будет держаться в Донецке и ДНР до самого вечера. Вечером, возможно, пройдет снег.

Утром и днем температура воздуха будет находиться в пределах от 2 до 4 градусов выше нуля. Вечером похолодает до нуля градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 2-3 м/с. Порывы до 6-8 м/с.

12 марта почитается память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. В народе этого святого называли еще Перезимником. Говорили, что в этот день «март дорогу рушит, да вязнет в сугробе», «и тает, и мерзнет». Если в этот день был дождь, то ожидали и мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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