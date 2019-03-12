2019-03-12T06:14:15+03:00
Политика

Погода в ЛНР 12 марта: порывистый ветер, местами дождь со снегом

Температура ночью минус один градус, а днем не более 6 градусов тепла
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Республике будет промозглая погода. Фото: pxhere.comВ Республике будет промозглая погода. Фото: pxhere.com
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Температура воздуха в ЛНР 12 марта будет колебаться от 1 градуса мороза ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет дождь и мокрый снег. Об этом ЛИЦ.

- 12 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков. Днем местами осадки в виде дождя и мокрого снега, местами слабый туман. Ветер западный 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 1-6 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит плюс 1-3 градуса, днем 3-5 градусов выше нуля. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до 3-5 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 4-6 градусов выше нуля днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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