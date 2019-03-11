В ДНР начали работать временные участковые избирательные комиссии Молодёжного парламента
С сегодняшнего дня в Донецкой Народной Республике начат приём документов от кандидатов на должность депутатов Молодёжного парламента ДНР. О первом дне работы избирательных участков Донецкому Агентству Новостей рассказали в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».
— Во всех городах и районах Донецкой Народной Республики начался прием документов кандидатов в депутаты Молодежного парламента на 54 избирательных участках, — рассказали ДАНу в ОО «Молодая Республика».
На всех участках представлен информационный стенд с перечнем всех необходимых документов и формой подписного листа. Члены комиссии консультируют всех интересующихся началом выборного процесса.
Напомним, что избирательные участки будут работать с 9.00 до 16.00 до 22 марта, в том числе и в выходные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU