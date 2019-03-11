2019-03-11T20:01:53+03:00
Общество

В ДНР начали работать временные участковые избирательные комиссии Молодёжного парламента

Во всех городах и районах Республики открылись 54 избирательных участка, которые будут принимать документы от кандидатов в депутаты до 22 мая
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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С сегодняшнего дня в Донецкой Народной Республике начат приём документов от кандидатов на должность депутатов Молодёжного парламента ДНР. О первом дне работы избирательных участков Донецкому Агентству Новостей рассказали в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— Во всех городах и районах Донецкой Народной Республики начался прием документов кандидатов в депутаты Молодежного парламента на 54 избирательных участках, — рассказали ДАНу в ОО «Молодая Республика».

На всех участках представлен информационный стенд с перечнем всех необходимых документов и формой подписного листа. Члены комиссии консультируют всех интересующихся началом выборного процесса.

Напомним, что избирательные участки будут работать с 9.00 до 16.00 до 22 марта, в том числе и в выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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