2019-03-11T18:40:17+03:00
Политика

Денис Пушилин: Киеву выгодно обострение ситуации на линии соприкосновения

Глава ДНР считает, что нарушения очередного перемирия в Донбассе напрямую связаны с предвыборной программой Порошенко
Цесанна АНТОНЕНКО
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Глава ДНР Денис Пушилин считает, что нарушения очередного перемирия в Донбассе напрямую связаны с предвыборной программой ПорошенкоГлава ДНР Денис Пушилин считает, что нарушения очередного перемирия в Донбассе напрямую связаны с предвыборной программой ПорошенкоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Представители ОБСЕ, мирового сообщества и стран-гарантов минских договорённостей должны отреагировать на ежедневные нарушения перемирия и обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины. Такое мнение высказал сегодня Глава ДНР Денис Пушилин.

— Для Порошенко сегодня самой важной целью остается сохранение власти, и ради этой цели, как мы видим, он готов пойти на любое преступление. Мы призываем страны-гаранты минских договорённостей, мировое сообщество, Миссию ОБСЕ и другие международные организации оказать решительное и жесткое воздействие на украинскую сторону с целью урегулирования ситуации и недопущения убийства наших граждан в угоду политическим интересам официального Киева, — заявил Дениса Пушилина.

По мнению Главы Республики, обстреливая мирные районы и разрушая жилые дома и здания инфраструктуры, действующая власть пытается отвлечь внимание своих избирателей от политического и экономического кризиса внутри страны и увеличить свои шансы на предстоящих выборах.

— Бесспорно, провокации со стороны ВСУ в ближайшие дни не только не прекратятся, но и будут усиливаться. Киеву выгодно обострение ситуации на линии соприкосновения, и преступные приказы обстреливать наши города будут отдаваться и впредь, а ситуация продолжит накаляться, — спрогнозировал Глава ДНР.

Напомним, что начавшееся в ночь на 8 марта перемирие не продержалось и пяти минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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