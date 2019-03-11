В ДНР появилось два новых праздника: День пчеловода и День геолога
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о введении в ДНР двух новых профессиональных праздника. Теперь в Республике будут отмечать День пчеловода и День геолога. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте лидера государства.
Указом №62 Денис Пушилин постановил, что День пчеловода будет отмечаться в Республике ежегодно 14 августа.
Следующий за ним указ №63, подписанный Главой Республики в тот же день, закрепил каждое первое воскресенье апреля профессиональным праздником геологов – Днём геолога.
Указы вступили в силу в день подписания – 6 марта 2019 года.
Ранее мы сообщали, что Глава Республики на законодательном уровне утвердил формирование в ДНР Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU