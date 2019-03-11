В ДНР появилось два новых праздника: День пчеловода и День геолога

11 Март 17:45 2019-03-11T17:45:34+03:00

Глава ДНР Денис Пушилин учредил в Республике два новых праздника: День пчеловода и День геолога Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о введении в ДНР двух новых профессиональных праздника. Теперь в Республике будут отмечать День пчеловода и День геолога. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте лидера государства.

Указом №62 Денис Пушилин постановил, что День пчеловода будет отмечаться в Республике ежегодно 14 августа.

Следующий за ним указ №63, подписанный Главой Республики в тот же день, закрепил каждое первое воскресенье апреля профессиональным праздником геологов – Днём геолога.

Указы вступили в силу в день подписания – 6 марта 2019 года.

Ранее мы сообщали, что Глава Республики на законодательном уровне утвердил формирование в ДНР Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU