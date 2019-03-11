Молодежные парламентские выборы в ЛНР: Прием документов кандидатов начнется 12 марта

11 Март 17:25 2019-03-11T17:32:57+03:00

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Создание молодежного парламента (МП) в Луганской Народной Республике продолжается. Сейчас уже идет процесс регистрации кандидатов, которые войдут в парламент и созданы участковые избирательные комиссии.

- Молодежные участковые избирательные комиссии сформированы в семи вузах и в 14 местных отделениях общественного движения «Мир Луганщине», - говорится в сообщении организационного комитета молодежного парламента. - Таким образом, по всей территории Республики начал работу 21 участок.

В оргкомитете рассказали, что Молодежные участковые избирательные комиссии будут осуществлять прием документов кандидатов в депутаты Молодежного парламента, обеспечат порядок подготовки и проведения выборов.

Прием документов кандидатов начнется 12 марта с 09.00 по следующим адресам:

Луганск, ул. Оборонная, 2; Красная площадь, 7; кв. 50-летия Обороны Луганска, 1; кв. Молодежный, 20а; ул. Пушкина, 1; Артемовский район, городок Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ), 1; ул. Коцюбинского, 14. Алчевск, пр. Ленина, 16; ул. Ленина, 46. Антрацит, ул. Ленина, 1. Брянка, пл. Ленина, 9. Кировск, ул. м. XXIII Партсъезда, 7. Краснодон, пл. Ленина, 5, Дворец культуры имени «Молодой гвардии». Красный Луч, ул. Орджоникидзе, 69а. Лутугино, ул. Ленина, 83; Первомайск, ул. Макушкина, 1в; Перевальск, ул. Ленина, 38; Ровеньки, ул. Ленина, 41; Свердловск, ул. Энгельса, 29; Славяносербск, пер. Героев, 2; Стаханов, ул. Кирова, 32.

Напомним, в ЛНР утверждён состав временного молодёжного избиркома на выборах в Молодёжный парламент

ИСТОЧНИК KP.RU