В Луганске уровень заболеваемости ОРВИ в норме
В пресс-службе столичной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача столицы ЛНР Спартака Гаврика, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Луганске не превышает эпидемический порог, случаев гриппа не зафиксировано.
- По острым респираторным вирусным инфекциям – в общем-то, подошли к порогу эпидемическому, но его еще не превышаем. Случаев гриппа не зарегистрировано, циркуляции вируса нет, – отметил он.
Мониторинг школ продолжается, ни одной школы, где заболеваемость школьников составляла бы 20% и больше, не зарегистрировано.
Уровень заболеваемости кишечными инфекциями на территории Луганска в настоящий момент ниже многолетних средних показателей, - подчеркнул Гаврика.
ИСТОЧНИК KP.RU