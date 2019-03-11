В Луганске уровень заболеваемости ОРВИ в норме

11 Март 16:39 2019-03-11T16:39:26+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача столицы ЛНР Спартака Гаврика

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В пресс-службе столичной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача столицы ЛНР Спартака Гаврика, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Луганске не превышает эпидемический порог, случаев гриппа не зафиксировано.

- По острым респираторным вирусным инфекциям – в общем-то, подошли к порогу эпидемическому, но его еще не превышаем. Случаев гриппа не зарегистрировано, циркуляции вируса нет, – отметил он.

Мониторинг школ продолжается, ни одной школы, где заболеваемость школьников составляла бы 20% и больше, не зарегистрировано.

Уровень заболеваемости кишечными инфекциями на территории Луганска в настоящий момент ниже многолетних средних показателей, - подчеркнул Гаврика.

ИСТОЧНИК KP.RU