В Луганске на мине подорвался пенсионер

11 Март 16:32 2019-03-11T16:32:47+03:00

Шел за дровами и попал на мину Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом сообщили в МЧС ЛНР

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В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в лесополосе пригорода Луганска на мине подорвался 65-летний горожанин.

- В лесополосе вблизи улицы Полюсная на мине подорвался 65-летний луганчанин, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

По информации сотрудников МЧС ЛНР, пенсионер вместе с другом приехал на дачу и пошёл в лесополосу за дровами для растопки печи.

- Там мужчина и подорвался на мине. Приятель побежал на звук взрыва и вызвал скорую помощь, - рассказали спасатели.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом минно-взрывная рваная рана левой конечности, рана предплечья, осколочные ранения обеих кистей.

- Состояние луганчанина удовлетворительное, - отметили в МЧС ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU