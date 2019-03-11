2019-03-11T16:32:47+03:00
Политика

В Луганске на мине подорвался пенсионер

Об этом сообщили в МЧС ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Шел за дровами и попал на минуШел за дровами и попал на минуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в лесополосе пригорода Луганска на мине подорвался 65-летний горожанин.

- В лесополосе вблизи улицы Полюсная на мине подорвался 65-летний луганчанин, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

По информации сотрудников МЧС ЛНР, пенсионер вместе с другом приехал на дачу и пошёл в лесополосу за дровами для растопки печи.

- Там мужчина и подорвался на мине. Приятель побежал на звук взрыва и вызвал скорую помощь, - рассказали спасатели.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом минно-взрывная рваная рана левой конечности, рана предплечья, осколочные ранения обеих кистей.

- Состояние луганчанина удовлетворительное, - отметили в МЧС ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5