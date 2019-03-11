В Луганске на мине подорвался пенсионер
В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в лесополосе пригорода Луганска на мине подорвался 65-летний горожанин.
- В лесополосе вблизи улицы Полюсная на мине подорвался 65-летний луганчанин, - говорится в сообщении спасательного ведомства.
По информации сотрудников МЧС ЛНР, пенсионер вместе с другом приехал на дачу и пошёл в лесополосу за дровами для растопки печи.
- Там мужчина и подорвался на мине. Приятель побежал на звук взрыва и вызвал скорую помощь, - рассказали спасатели.
Пострадавшего госпитализировали с диагнозом минно-взрывная рваная рана левой конечности, рана предплечья, осколочные ранения обеих кистей.
- Состояние луганчанина удовлетворительное, - отметили в МЧС ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU