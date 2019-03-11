2019-03-11T16:16:24+03:00
Политика

Расстрелял сослуживцев: рядовой 54-й бригады ВСУ открыл огонь в части

Еще один солдат из той же бригады покончил жизнь самоубийством
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: 24smi.orgФото: 24smi.org
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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что в 54-й бригаде ВСУ произошло ЧП. Рядовой в ходе пьяной ссоры застрелил двоих сослуживцев в зоне так называемой «операции объединенных сил», еще один военнослужащий покончил с собой.

- Во время очередного распития спиртных напитков произошел конфликт. В результате ссоры рядовой Середа застрелил двух своих сослуживцев – ефрейтора Ушко и рядового Новиченко, – рассказал Марочко.

Кроме того, находясь на наблюдательном посту взводного опорного пункта в районе населенного пункта Катериновка, при помощи личного оружия совершил самоубийство военнослужащий той же бригады рядовой Марченко.

- Я с полной уверенностью готов заявить, что пресс-центр штаба так называемой «операции объединенных сил» в официальных сводках снова объявит об агрессии с нашей стороны, в результате чего так называемые «защитники незалежной» в очередной раз погибли, – подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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