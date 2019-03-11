2019-03-11T16:00:03+03:00
Общество

В ЛНР утверждён состав временного молодёжного избиркома на выборах в Молодёжный парламент

В состав ВМИК вошли представители Народного Совета, ЦИК, общественного движения «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз»
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня состоялось первое заседание организационного комитета Молодёжного парламента Луганской Народной Республики, на котором был утверждён состав временной молодёжной избирательной комиссии, а также определены её функции.

— Временная молодежная избирательная комиссия будет заниматься регистрацией кандидатов в депутаты Молодежного парламента, координировать проведение выборов и совместно с оргкомитетом определит 35 победителей. Кроме того, на ближайшем заседании ВМИК утвердит состав молодежных участковых избирательных комиссий, — разъяснили во временном избиркоме.

В состав ВМИК вошли три представителя Народного Совета ЛНР, два представителя Центральной избирательной комиссии, шесть представителей общественного движения «Мир Луганщине» и четыре представителя общественного движения «Луганский экономический союз».

Напомним, 5 марта Народный Совет ЛНР принял постановление о Молодёжном парламенте Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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