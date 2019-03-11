Украинские спецслужбы арестовывают людей, которые посещают ЛНР

11 Март 15:39 2019-03-11T15:39:42+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что сотрудники службы безопасности Украины арестовали шестерых жителей Попаснянского района из-за того, что те посещали территории ЛНР.

- По информации от жителей населенного пункта Попасная сотрудники СБУ для получения сведений отслеживают граждан, проживающих на территории подконтрольной Киеву, но регулярно посещающих территорию ЛНР, - рассказал Марочко.

Подполковник уточнил, что основными методами, с помощью которых спецслужбы Украины привлекают людей к сотрудничеству, являются аресты и запугивания.

- По данным источника стало известно, что с начала текущего года в камеры предварительного заключения СБУ попали шесть человек: двое находятся в следственном изоляторе Северодонецка по подозрению в сепаратизме, еще к четырем применяются методы физического воздействия сотрудниками Артемовского отдела управления СБУ, - заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU