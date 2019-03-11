Пятилетие начала Русской весны: в Луганске состоялся митинг

11 Март 15:38 2019-03-11T15:43:28+03:00

Жители Донбасса пять лет назад высказали протест против того, что творилось в Киеве

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В Луганске у памятника Тарасу Шевченко состоялся митинг, посвященный пятой годовщине начала событий Русской весны.

- На Донбассе Русская весна вышла за пределы акции протеста, она изменила ход истории, стала фактором объединения настоящих патриотов родной земли и катализатором процесса формирования новых государств – ЛНР и ДНР. Не последнюю роль в этом сыграл донбасский характер его жителей, – сказал глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

Он отметил, что жители Донбасса с оружием в руках отстояли право на самоопределение и теперь чувствуют себя частью Русского мира.

Начальник отдела по профилактике военной комендатуры, участница событий 2014 года старший лейтенант Анна Чечя рассказала, что в марте того года она приходила на митинги Русской весны со своими друзьями и единомышленниками, чтобы высказать протест против того, что творилось в Киеве и поддержать Русский мир.

ИСТОЧНИК KP.RU