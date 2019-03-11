ВСУ в Донбассе испытывают противотанковые комплексы «Корсар», которые готовят к продаже за границу

11 Март 14:53 2019-03-11T14:53:03+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР

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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали, что солдаты Вооруженных формирований Украины проводит испытания противотанковых управляемых комплексов «Корсар», чтобы продавать их за границу.

- С начала года в республике зафиксировали более 50 случаев применения комплексов «Корсар» со стороны ВСУ. Испытание этого вооружения украинские солдаты проводят не на полигонах, а на линии боевого соприкосновения, - рассказали в НМ ДНР.

Это вооружение, по словам представителя оборонного ведомства Республики, используют в Донбассе для демонстрации его боевых возможностей и дальнейшей продажи за границу.

- Вчера в районе населённого пункта Ясиноватая противник дважды применил ПТУР. Вашему вниманию представлены очередные фрагменты ПТУР, выпущенной украинскими боевиками по нашим силовикам, – добавили в УНМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU