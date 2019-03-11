В феврале муниципальный транспорт ДНР перевез больше восьми миллионов пассажиров

11 Март 14:37 2019-03-11T14:37:54+03:00

Об этом сообщили в министерстве транспорта Республики

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В прошлом месяце услугами муниципального электротранспорта Донецкой Народной Республики воспользовались больше восьми миллионов пассажиров. Эти данные привели в департаменте автомобильного и пассажирского транспорта минтранса.

- Всего в феврале текущего года коммунальными предприятиями городского электрического транспорта перевезено свыше восемь миллионов пассажиров, в том числе, льготными категориями граждан было совершено более пяти миллионов поездок, - говорится в сообщении.

С начала года количество перевезенных пассажиров составило свыше 15 млн. человек, из них больше миллионов – пассажиры льготных категорий.

В ДНР работает пять коммунальных предприятий городского электротранспорта в Донецке, Макеевке, Енакиево, Горловке и Харцызске. Общая протяженность маршрутной сети горэлектротранспорта Республики составляет 566,425 км, троллейбусных маршрутов – 21, трамвайных – 15 (всего – 36). Коммунальный транспорт общего пользования в ДНР насчитывает 693 единицы подвижного состава, из них 286 троллейбусов, 239 трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU