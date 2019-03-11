Что происходит с водоснабжением в ДНР?

11 Март 14:10 2019-03-11T14:10:19+03:00

Из - за сбоев электроснабжения происходит временные остановки в подаче воды. ФОТО: donetsk24.su

Из - за сбоев электроснабжения происходит временные остановки в подаче воды

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Из - за обстрелов ВСУ, особенно по Донецкой фильтровальной станции, коммунальщикам приходится постоянно латать трубы и налаживать водоснабжение. Но сейчас водоснабжение Донецкой Народной Республики производится в штатном режиме.

Об этом 11 марта сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

- В Республике водоснабжение осуществляется в штатном режиме, порывов на коммунальных сетях не происходило, – заявил первый замминистра.

Но имеют место временные сбои из-за перебоев в электроснабжении:

-В Дебальцево по причине аварийного отключения электроэнергии остановлена водонасосная станция, потребители частично находятся без водоснабжения. Ремонтно-восстановительные работы будут выполнены энергетиками в ближайшее время, – рассказал Кижаев.

Напомним, с 8 марта 2019 года действует так называемое "Весеннее перемирие". Обстрелов стало меньше, но они не прекратились. С 2014 года целью ВСУ являются коммуникации и жилой сектор ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU