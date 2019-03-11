Что происходит с водоснабжением в ДНР?
Из - за обстрелов ВСУ, особенно по Донецкой фильтровальной станции, коммунальщикам приходится постоянно латать трубы и налаживать водоснабжение. Но сейчас водоснабжение Донецкой Народной Республики производится в штатном режиме.
Об этом 11 марта сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.
- В Республике водоснабжение осуществляется в штатном режиме, порывов на коммунальных сетях не происходило, – заявил первый замминистра.
Но имеют место временные сбои из-за перебоев в электроснабжении:
-В Дебальцево по причине аварийного отключения электроэнергии остановлена водонасосная станция, потребители частично находятся без водоснабжения. Ремонтно-восстановительные работы будут выполнены энергетиками в ближайшее время, – рассказал Кижаев.
Напомним, с 8 марта 2019 года действует так называемое "Весеннее перемирие". Обстрелов стало меньше, но они не прекратились. С 2014 года целью ВСУ являются коммуникации и жилой сектор ДНР и ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU