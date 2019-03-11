2019-03-11T13:49:37+03:00
Происшествия

Зачем пенсионер из Шахтерска хранил дома 110 патронов

Мужчине грозит уголовная ответственность
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МВД ДНРФото: МВД ДНР
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В частном доме одного из поселков Шахтерского района сотрудники министерства внутренних дел обнаружили 110 боевых патронов. Об этом сообщили в МВД ДНР.

Боеприпасы хранил 60-летний мужчина, который, по словам правоохранителей был ранее судим (по какой статье не сообщается). Теперь же в отношении пенсионера открыли уголовное дело.

- В ходе осмотра места проживания мужчины в помещении летней кухни сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты патроны различного калибра в количестве 110 штук, - рассказали правоохранители.

Владелец дома поведал полицейским, что нашел все эти боеприпасы в окрестностях поселка после проведения боевых действий и хранил их без корыстной цели.

- По результатам экспертизы боеприпасы являются пригодными для применения, - сообщил начальник СУИП Шахтерского ГО МВД ДНР Федор Гатицкий.

За хранение боеприпасов мужчине грозит лишение свободы сроком до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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