Больше 400 человек остались без света на юге ДНР из-за обстрелов ВСУ

11 Март 13:40 2019-03-11T13:40:54+03:00

На данный момент ведутся переговоры об устойчивом режиме тишины, чтобы начать ремонтные работы

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Вооружённые формирования Украины ежедневно обстреливают территорию Донбасса, сосредоточив огонь на важных объектах инфраструктуры. Из-за постоянных обстрелов ДНР со стороны украинской армии на юге Республики без электроснабжения остались шесть сёл в Новоазовском районе.

— 7 марта в 19.05 в результате боевых действий отключилась подстанция 35 кВ «Саханка», обесточены четыре высоковольтные линии, 16 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались села Сергеевка, Саханка, Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское, — рассказали в Министерстве угля и энергетики ДНР.

По данным МЧС Республики, без электроснабжения осталось больше 400 человек, проживающих в этих сёлах.

На данный момент ведутся переговоры об устойчивом режиме тишины, чтобы была возможность начать ремонтные работы, но ответа от украинской стороны пока не было, но в Министерстве угля и энергетики заверили, что ремонтные работы будут проведены в кратчайшие сроки, как только гарантии будут получены.

ИСТОЧНИК KP.RU