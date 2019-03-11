2019-03-11T12:51:14+03:00
Политика

В Первомайске спасатели четыре часа доставали корову из погреба

Об этом сообщили в МЧС ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МЧС ЛНРФото: МЧС ЛНР
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В пресс-службе спасательного ведомства Луганской Народной Республики сообщили, что в Первомайске сотрудники МЧС четыре часа доставали корову из погреба. Животное перепутало двери сарая и летней кухни.

- Погреб, в который упало животное, был глубиной около двух метров, он находится в помещении летней кухни, - рассказывают спасатели. - Ситуация осложнялась тем, что спуск в погреб был очень узким для безопасного извлечения коровы.

Сотрудники МЧС перфоратором вскрыли часть перекрытия, тем самым расширив вход в погреб.

- Затем бойцы с помощью пожарных рукавов и спасательной веревки вывели животное из погреба на поверхность по сделанному из подручных средств помосту и передали хозяину, - сообщили в МЧС.

Хозяева попытались самостоятельно вытащить животное из западни, но у них ничего не получилось, так как требовалась специальная техника и мужская сила.

- Благодаря профессиональным действиям и смекалке пожарных удалось вытащить корову без травм. Операция по спасению заняла четыре часа, - рассказали в спасательном ведомстве Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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