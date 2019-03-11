Правозащитники аппарата омбудсмена ДНР провели выездной прием граждан в Никишино

11 Март 12:49 2019-03-11T14:21:40+03:00

Жители Никишино рассказали о плохих дорогах, нехватке врачей и разрушенном жилье

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Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой провели выездной прием граждан в Никишино (Шахтерский район).

В рамках приема правозащитники рассмотрели вопросы, связанные с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия в населенном пункте, затрудненным транспортным сообщением между Дебальцево и Шахтерском, обеспечением граждан углем. Жители также затронули тему доукомплектации местной амбулатории врачами.

Актуальной для жителей является проблема восстановления жилых домов, разрушенных в результате боевых действий. В Никишино из 200 жилых домов удалось восстановить лишь 20. Многие граждане продолжают оставаться в селе и вынуждены ютиться во временных постройках.

С учетом изложенных обстоятельств, омбудсмен Республики Дарья Морозова призывает государственные органы обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в Никишино, и предпринять соответствующие меры реагирования в рамках своих полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU