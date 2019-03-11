Ходить по льду опасно. В ДНР двое мужчин погибли, а в ЛНР тонущего едва успели спасти

11 Март 12:37 2019-03-11T12:37:01+03:00

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В Донбасс пришла весна, а вместе с ней и оттепель, лёд на водоёмах стал совсем тонкий и ходить по нему опасно. Вчера в Донецкой Народной Республике обнаружены тела двух мужчин, которые утонули из-за неосторожного поведения на воде. Об этом рассказали в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

— В селе Безыменное Новоазовского района спасатели совместно с местными жителями искали пропавшего в Азовском море рыбака. В 400 метрах от берега было обнаружено тело погибшего мужчины 1984 года рождения, — рассказали в МЧС ДНР.

Кроме того, в Макеевке в районе улицы Сбежнева сотрудники МЧС Республики извлекли из местного пруда тело мужчины. Анкетные данные погибшего и причина смерти устанавливаются.

В Антрацитовском районе ЛНР 52-летний местный житель решил порыбачить на пруду «Озеро», вышел на тонкий лёд и провалился. К счастью, спасатели успели вовремя и вытащили неудачливого рыбака на берег.

Напомним, МВД ДНР предупреждает жителей Республики: выходить на лед стало опасно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU