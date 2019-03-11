В Луганской филармонии выступит музыкант из Швейцарии
16 марта в Луганской академической филармонии выступит альтистка из Швейцарии Анна Лысенко. Об этом сообщили в учреждении культуры.
- Она сыграет вместе с академическим симфоническим оркестром под управлением Александра Щурова, - говорят в филармонии. – Будет представлена программа «Мир. Эпоха. Имена».
Музыканты исполнят увертюру к опере «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, симфонию №7 Сергея Прокофьева и представят Концерт для альта с оркестром Уильяма Уолтона.
- На сцене в Луганске Анна Лысенко уже выступала в 2016 году. Тогда в её исполнении прозвучали произведения немецких композиторов Иоганнеса Брамса и Пауля Хиндемита, - рассказали в луганской филармонии.
Анна Лысенко.
ИСТОЧНИК KP.RU