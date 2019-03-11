За прошедшую неделю в ДНР обстрелами ВСУ был поврежден 21 жилой дом

11 Март 10:45 2019-03-11T10:45:06+03:00

Украинские силовики выпустили по территории Республики больше 1 200 боеприпасов

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Вооружённые формирования Украины ежедневно обстреливают территорию Донбасса, нарушая минские договорённости и установленные перемирия. С 4 по 10 марта украинские силовики больше 90 раз нарушили режим прекращения огня. Очередные итоги недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— За прошедшую неделю вооружённые формирования Украины 97 раз обстреляли территорию ДНР. В результате обстрелов было повреждено 4 здания инфраструктуры и 21 жилой дом, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

При этом по территории ДНР было выпущено 1 222 единицы различных боеприпасов, среди которых 189 мин калибром 120 миллиметров, 43 мины калибром 82 миллиметра и 3 ракеты ПТУР.

Информации о жертвах среди мирного населения Республики за минувшую неделю не поступала.

Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия всего два раза нарушила режим прекращения огня (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU