ВСУ сильно уменьшили обстрелы ДНР. За сутки они всего 2 раза открывали огонь
«Весеннее» перемирие всё-таки начало приносить плоды. В последний день Масленицы, Прощённое воскресенье, вооружённые формирования Украины всего два раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли по Донецкому направлению.
— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Ясиноватая и Донецк (аэропорт), — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Для обстрелов Республики использовалось восемь единиц различных боеприпасов, среди которых 2 ракеты ПТУР и 6 гранат АГС.
На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии не поступала.
Напомним, что вчера украинские силовики обстреляли из ПТУР район Ясиноватой. По предварительной информации никто не пострадал (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU