ВСУ сильно уменьшили обстрелы ДНР. За сутки они всего 2 раза открывали огонь

11 Март 09:58 2019-03-11T09:58:44+03:00

Под огнём оказались Донецк и Ясиноватая

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«Весеннее» перемирие всё-таки начало приносить плоды. В последний день Масленицы, Прощённое воскресенье, вооружённые формирования Украины всего два раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли по Донецкому направлению.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Ясиноватая и Донецк (аэропорт), — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Для обстрелов Республики использовалось восемь единиц различных боеприпасов, среди которых 2 ракеты ПТУР и 6 гранат АГС.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии не поступала.

Напомним, что вчера украинские силовики обстреляли из ПТУР район Ясиноватой. По предварительной информации никто не пострадал (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU