11 Март 09:04 2019-03-11T09:04:00+03:00

За прошедшие сутки украинские силовики не стреляли ни разу

Изменить размер текста: A A

Вооружённые формирования Украины, наконец-то, стали выполнять взятые на себя обязательства и прекратили обстреливать территорию Луганской Народной Республики. В минувшие сутки в ЛНР наступила тишина.

— За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины не зафиксировано, — заверили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

В ночь с 7 на 8 марта в Донбассе начало действовать очередное перемирие, названное «весенним». Его поддержали и заверили представители Трёхсторонней контактной группы во время видеоконференции 7 марта.

Напомним, что перемирие в ЛНР было нарушено украинскими силовиками по приказу полковника Зубанича 9 марта в 16.50. За минувшие сутки ВСУ три раза нарушили режим тишины, обстреляв посёлки Голубовское и Лозовое (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU