11 марта в Донецк идет похолодание

10 Март 20:59 2019-03-11T07:59:38+03:00

Лужи тоже бывают красивы, важно уметь это увидеть. Фото: Евгении Карпачевой

В понедельник нас ждут дождь и ветер

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После значительного потепления на территорию Донбасса надвигается похолодание с осадками и ветром.

11 марта в ДНР ожидаются дожди. Однако температура воздуха значительно снизится: днем ожидается от +7 до +10. Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. Также будет дуть сильный ветер.

Температура воздуха в ЛНР 11 марта будет колебаться от одного градуса выше нуля ночью до 12 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 10 марта до 21.00 11 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами слабый дождь; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 7-12 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU