11 марта в Донецк идет похолодание
После значительного потепления на территорию Донбасса надвигается похолодание с осадками и ветром.
11 марта в ДНР ожидаются дожди. Однако температура воздуха значительно снизится: днем ожидается от +7 до +10. Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. Также будет дуть сильный ветер.
Температура воздуха в ЛНР 11 марта будет колебаться от одного градуса выше нуля ночью до 12 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
- С 21.00 10 марта до 21.00 11 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами слабый дождь; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 7-12 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
ИСТОЧНИК KP.RU