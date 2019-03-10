2019-03-11T07:59:38+03:00
Общество

11 марта в Донецк идет похолодание

В понедельник нас ждут дождь и ветер
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Лужи тоже бывают красивы, важно уметь это увидеть. Фото: Евгении КарпачевойЛужи тоже бывают красивы, важно уметь это увидеть. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

После значительного потепления на территорию Донбасса надвигается похолодание с осадками и ветром.

11 марта в ДНР ожидаются дожди. Однако температура воздуха значительно снизится: днем ожидается от +7 до +10. Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. Также будет дуть сильный ветер.

Температура воздуха в ЛНР 11 марта будет колебаться от одного градуса выше нуля ночью до 12 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 10 марта до 21.00 11 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами слабый дождь; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 7-12 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5