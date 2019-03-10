10 Март 19:18 2019-03-10T19:18:06+03:00

Символ пиратов и фашистов теперь будет на тех, кто уничтожает Донбасс

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Начальник Генштаба Украины Муженко сообщил об утверждении эмблемы 72-й механизированной бригады ВСУ в виде нашивок с черепами. Он уточнил, что это решение приурочено к дню рождения почитаемого на Украине поэта Тараса Шевченко.

По словам бывшего депутата Рады Алексея Журавко, теперь украинские боевики будут официально носить шевроны с символикой тех, кто убивал и грабил людей в разные времена.

- Теперь это официально. Черепа стали символом украинской армии. Всё в принципе логично. У кого исторически были черепа в качестве символики? У пиратов, которые грабили, насиловали и убивали мирных жителей. У фашистов, которые грабили насиловали и убивали мирных жителей. И вот теперь у ВСУ, которые грабят, насилуют и убивают мирных жителей.

Только наши черепа даже хуже тех – пираты и фашисты хоть мародерствовали и мучали чужих, а ВСУ грабят, насилует и убивает свой же народ, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU