2019-03-10T19:18:59+03:00
Звезды

"Темные аллеи" Бунина представили во Дворце молодежи "Юность"

Театр-студия "4 этаж" готовит очередные премьеры
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Театр-студия "4 этаж" существует более 30 лет.Театр-студия "4 этаж" существует более 30 лет.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Дворец молодежи "Юность", находящийся почти в центре Донецка, выглядит сиротой. По словам старожил, в здание в 2014 году было 17 попаданий украинских снарядов, из которых только семь пришлись в крышу. Вылетели все окна, разбило металлические конструкции, в некоторых залах обвалился потолок, разрушило систему отопления. Это было в 2014 году, но и до сих пор Дворец имеет вид более чем печальный. Кто только не давал обещания вернуть зданию приличный вид, но только воз и ныне там.

При этом Дворец молодежи жив. Здесь занимаются танцевальные коллективы, театр-студия "4 этаж", не прекратившие репетиций даже в 2014 году.

Сегодня донецкому зрителю представили спектакль "Темные аллеи" по Бунину. Вход был свободным и зритель благодарно откликнулся. Отличительной особенностью этого театра является высочайший уровень подготовки актеров и серьезные работы коллектива.

- Заметьте, все занятые в спектакле актеры, работают, учатся, порой их деятельность очень далека от сцены, но они всегда спешат на репетиции, здесь у нас – одна дружная семья, - говорит бессменный художественный руководитель и режиссер театра Валентина Михайловна Ефимова. – Есть те, кто только недавно к нам присоединился, а есть и такие, кто уже 20 лет занимаются в нашем театре. Сейчас мы работаем над «Игрой теней» Юлиу Эдлиса, «Кислородом» Ивана Варыпаева, «Чикагской бездной» Рэя Брэдбери. А уже 30 марта приглашаем зрителей на «Черно-белое кино» Юрия Левитанского.

А театр ждет всех желающих приобщиться к актерскому мастерству. Ограничений – никаких. А потому смело звоните художественному руководителю и режиссеру театра Ефимовой Валентине Михайловне: 071 307 38 40 и приходите в театр-студию «4 этаж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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