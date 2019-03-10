Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ нанесли удар из ПТУР по Ясиноватой

10 Март 18:02 2019-03-10T18:02:43+03:00

Информации о жертвах и разрушениях пока нет

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Вооружённые формирования Украины в очередной раз нарушили режим прекращения огня и «весеннее» перемирие, нанеся удар по территории ДНР. В этот раз удар из ПТУР пришёлся на район Ясиноватой.

— В 17.00 нами был зафиксирован обстрел Ясиноватой с позиций украинских силовиков в районе населённого пункта Авдеевка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Украинские силовики выпустили по Ясиноватой две противотанковые управляемые ракеты.

На данный момент информация о жертвах среди мирного населения Республики, а также о разрушениях не поступала.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ДНР из ПТУР, миномётов и гранатомётов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU