Уже завтра начнётся приём документов от кандидатов в депутаты Молодёжного парламента

10 Март 17:30 2019-03-10T17:30:21+03:00

Приём документов будет осуществляться с 9.00 до 16.00 с 11 до 22 марта в том числе в выходные дни

Изменить размер текста: A A

11 марта в Донецкой Народной Республике начнётся приём документов от кандидатов в депутаты Молодёжного парламента. Об этом Донецкому Агентству Новостей рассказал руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

— Завтра каждому предоставляется реальная возможность принимать участие в политических процессах и законотворческой жизни Республики — с 11 марта временные участковые избирательные комиссии начинают принимать документы от кандидатов в депутаты Молодежного парламента ДНР, — рассказал Кирилл Макаров.

Временные избирательные комиссии будут осуществлять приём документов будет осуществляться с 9.00 до 16.00 с 11 до 22 марта в том числе в выходные дни.

Кирилл Макаров подчеркнул, что Молодёжный парламент станет реальным посредником между молодым поколением и институтами государственной власти.

Напомним, что кандидатом в депутаты Молодёжного парламента Республики могут стать студенты или аспиранты ВУЗа, активисты общественного движения или организации ДНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU