2019-03-10T17:30:21+03:00
Общество

Уже завтра начнётся приём документов от кандидатов в депутаты Молодёжного парламента

Приём документов будет осуществляться с 9.00 до 16.00 с 11 до 22 марта в том числе в выходные дни
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
Изменить размер текста:

11 марта в Донецкой Народной Республике начнётся приём документов от кандидатов в депутаты Молодёжного парламента. Об этом Донецкому Агентству Новостей рассказал руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

— Завтра каждому предоставляется реальная возможность принимать участие в политических процессах и законотворческой жизни Республики — с 11 марта временные участковые избирательные комиссии начинают принимать документы от кандидатов в депутаты Молодежного парламента ДНР, — рассказал Кирилл Макаров.

Временные избирательные комиссии будут осуществлять приём документов будет осуществляться с 9.00 до 16.00 с 11 до 22 марта в том числе в выходные дни.

Кирилл Макаров подчеркнул, что Молодёжный парламент станет реальным посредником между молодым поколением и институтами государственной власти.

Напомним, что кандидатом в депутаты Молодёжного парламента Республики могут стать студенты или аспиранты ВУЗа, активисты общественного движения или организации ДНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5