2019-03-10T16:23:32+03:00
Политика

Один защитник ДНР погиб от снайперского огня ВСУ

За смерть военнослужащего ответственны командир 57-й мотопехотной бригады Мишанчук и командир 42-го отдельного батальона Аверьянов
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта versiya.infoФОТО: архив сайта versiya.info
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Вооружённые формирования Украины нарушили «весеннее» перемирие спустя всего пять минут после его начала и с тех пор продолжают нарушать его ежедневно. Это уже успело привести к трагическим последствиям, о которых рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Ежедневное нарушение украинской стороной «весеннего перемирия» привело к своим трагическим последствиям. В результате вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции ДНР, — рассказал Эдуард Басурин.

Представители Народной милиции обратился к международным правозащитным и гуманитарным организациям с просьбой зафиксировать факт убийства военнослужащего ДНР в момент «весеннего» перемирия и содействовать к привлечению командира 57-й мотопехотной бригады Мишанчука и командира 42 отдельного батальона Аверьянова, отдавших приказ на открытие огня, к уголовной ответственности.

— В свою очередь, Генеральной прокуратурой республики уже возбуждено уголовное дело по факту убийства нашего военнослужащего и данный случай будет инициирован нами в ходе обсуждений на международном уровне, — заверил Эдуард Басурин.

Напомним, за прошедшие сутки украинская армия восемь раз нарушила режим прекращения огня, обстреляв ДНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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