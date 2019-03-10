Сапёры Народной милиции ЛНР за неделю разминировали четыре сёла Республики

10 Март 15:34 2019-03-10T15:34:23+03:00

Очередной этап разминирования прошёл в сёлах Михайловка, Раевка, Обозное и Веселая Гора

Изменить размер текста: A A

Инженерно-саперные подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики провели на прошедшей неделе очередной этап разминирования в четырех селах Республики. О ходе операции рассказал и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

— В ходе инженерных работ были проверены районы населенных пунктов Михайловка, Раевка, Обозное и Веселая Гора на наличие взрывоопасных предметов, — рассказал Михаил Филипоненко.

Он отметил, что очередной этап по разминированию и очистке объектов гражданской инфраструктуры, жилых районов и прилегающих дорог от неразорвавшихся мин, и снарядов прошёл успешно.

— Несмотря на обстрелы и провокации со стороны украинских силовиков, все мероприятия по разминированию местности ведутся постоянно и согласно плану, — добавил Филипоненко.

Напомним, что на данный момент Донбасс является одной из самых заминированных точек на мировой карте.

ИСТОЧНИК KP.RU