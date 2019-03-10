2019-03-10T14:42:18+03:00
Общество

Денис Пушилин посетил масленичные гуляния в Амвросиевке

Праздник собрал на площади Ленина несколько тысяч жителей и гостей города
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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Сегодня народными гуляньями и шумным весельем отмечается конец масленичной недели. Глава Донецкой Народной Республики посетил праздник Масленицы в Амвросиевке и поздравил жителей города с праздником.

— Поздравляю вас с этим весенним, теплым, щедрым праздником Масленицы. Все, что связано с нашими традициями и обычаями, для нас является важным. В такие праздники мы понимаем, что мы едины со своими предками, взглядами. Желаю всего самого хорошего и теплого, — обратился к собравшимся Денис Пушилин.

Праздник собрал на площади Ленина в Амвросиевке несколько тысяч жителей и гостей города. Поздравить горожан приехал также и руководитель районной администрации Игорь Лызов.

Вместе с Денисом Пушилином он посетил ярмарку товаров республиканских производителей и мастеров прикладного и декоративного искусства.

Для всех собравшихся работала полевая кухня, а также организаторы подготовили концертно-развлекательную программу с конкурсами, выступлениями творческих коллективов и, согласно традиции, сожжением чучела — символа уходящей зимы.

Напомним, в Донецке в парке Щербакова проходит праздник «Шуми, Масленица» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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