Солист Сочинской филармонии даст концерт в Донецке

10 Март 13:28 2019-03-10T13:28:49+03:00

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В столице Донецкой Народной Республике пройдёт концерт солиста Сочинской филармонии Николая Горенко, который выступит с композициями народной и эстрадной музыки.

— Делегат из Краснодарского края, солист Сочинской филармонии и заслуженный артист Кубани Николай Горенко выступит перед публикой с гармонью, на которой исполнит народную и эстрадную музыку, — сообщили в пресс-службе Русского центре, при поддержке которого и проходит концерт.

Выступление пройдёт в концертном зале Донецкой государственной академической филармонии С.С. Прокофьева.

Кроме Николая Горенко в концерте примут участие танцевальная группа «Контрданс» Донецкой филармонии, а также творческие коллективы ДНР: шоу-группа «Два с половиной кума» и ансамбль песни и танца «Околица». В их исполнении прозвучат народная, обрядовая и авторская музыка, а также популярные эстрадные песни.

ИСТОЧНИК KP.RU