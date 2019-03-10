ВСУ нарушили «весеннее» перемирие в ЛНР по приказу полковника Зубанича

10 Март 12:23 2019-03-10T12:23:27+03:00

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«Весеннее» перемирие в Луганской Народной Республике продержалось чуть больше суток и было нарушено вчера в 16.50 обстрелом посёлка Голубовское. В Народной милиции Республики рассказали, кто отдал приказ нарушить очередные договорённости.

— В 16.50 боевики 10-й горно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Зубанича из района населенного пункта Новотошковское обстреляли позиции Народной милиции из станкового гранатомета СПГ-9 в районе населённого пункта Голубовское, — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Позже тем же днём под миномётный огонь попал населённый пункт Лозовое, приказ на обстрел которого отдал командир 30-й механизированной бригады Иван Гараз. По посёлку выпустили шесть мин калибра 82 мм.

— Мы убедились в очередной раз, что ни Порошенко, ни Наев не способны обуздать свое неуправляемое вооруженное сборище и заставить выполнить обязательства по соблюдению режима прекращения огня, — резюмировал Андрей Марочко.

Напомним, что хроники «весеннего» перемирия пока не радуют (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU